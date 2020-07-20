"Ответ на маневры России": Украина зовет НАТО на учения

Украина проведет военные учения с возможным участием сил НАТО
ВСУ проведут учения «Объединенные усилия - 2020» в ответ на российские учения «Кавказ-2020» - сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. Он добавил, что Киев пригласил и надеется на участие ряда военных подразделений НАТО. В рамках учений Украина намерена проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления НАТО.
Украинские вооруженные силы проведут военные учения «Объединенные усилия - 2020» в ответ на российские учения «Кавказ-2020» сообщил в ходе часа вопросов к правительству в парламенте министр обороны Украины Андрей Таран.
Он добавил, что Киев пригласил и надеется на участие ряда военных подразделений НАТО в своих стратегических командно-штабных маневрах. В рамках учений Украина намерена проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления НАТО.
По его словам, украинские Военно-воздушные и Сухопутные силы проверят свою боеготовность, проведут боевые стрельбы зенитно-ракетными комплексами на полигонах, расположенных на юге Украины.
«Этот асимметричный ответ покажет готовность ВСУ дать достойный отпор любым попыткам со стороны России обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия», - сказал генерал.
Неделей ранее французская журналистка Кристель Неан высмеяла слова и действия киевских политиков и командующих, которые утверждают, что Россия может напасть на Украину.
В своей статье для портала AgoraVox она обратила внимание на заявление замглавы МИД страны Василия Боднара, который говорил об угрозе нападения России во время учений, а также на интервью главы ВМС Алексея Неижпапы, где он высказался о готовящейся войне между Москвой и Киевом.
Неан назвала описанные сценарии конфронтации еще более нелепыми, чем указанные причины для российской интервенции.
Журналистка отметила, что в числе причин начала конфликта высокопоставленные украинские чиновники называли попытки России вернуть водоснабжение из Украины в Крым.
Неан также скептически отнеслась и к угрозам Киева ударить новыми ракетами «Нептун» по Крыму. В материале подчеркивается, что Россия обеспечена сильными противоракетными системами.
Впрочем, если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
«Я бы не ожидал этого, поскольку Украина - не член НАТО. Однако я ожидаю, что несколько стран будут очень обеспокоены», - приводит его слова ТСН.
Ходжес выразил мнение, что многие страны-члены альянса, в том числе Германия и Турция, не захотят оказывать давление на Москву, поэтому, если будет иметь место конфронтация России и Украины, физического вмешательства НАТО можно не ждать.
Несколькими днями ранее командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что украинские ВМС готовятся к полномасштабным боевым действиям c Россией.
В интервью газете «Думская» он отметил, что в конфликте ожидается много потерь среди военных и гражданского населения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий 12 июня написал в своем Twitter-аккаунте, что Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса.
«Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», - подчеркнул он.
Этот статус предоставляет государству «более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией».
«Как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений НАТО. Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности», - отметили в НАТО.
В то же время в альянсе пояснили, что такой статус не говорит ни о каких решениях по вопросу членства в НАТО.
Интересно также, что в четверг, 16 июля, депутат бундестага от фракции «Христианско-демократический союз Германии» Кристиан Шмидт заявил: пространство безопасности в Европе нуждается в перекройке, и Россия должна участвовать в этом процессе, вступив в НАТО.
Он напомнил, что членство России в Североатлантическом альянсе обсуждалось в 90-х годах российскими политиками, передает РИА «Новости».
«Я уже 30 лет занимаю разные политические посты. По-моему, это был мэр [Москвы Юрий] Лужков, если я не ошибаюсь, предыдущий московский мэр, он когда-то даже не исключал вступление России в НАТО. Это всерьез обсуждалось. Потом был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО. Вот это все нужно вновь обсуждать», - уверен Шмидт.
Он пояснил, что европейская архитектура безопасности нуждается в разоружении, усилении контроля вооружений и создании баланса вооруженных сил.
Рафаэль Фахрутдинов