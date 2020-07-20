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Газета.ru

"Ответ на маневры России": Украина зовет НАТО на учения

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Источник изображения: gazeta.ru

Украина проведет военные учения с возможным участием сил НАТО

ВСУ проведут учения «Объединенные усилия - 2020» в ответ на российские учения «Кавказ-2020» - сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. Он добавил, что Киев пригласил и надеется на участие ряда военных подразделений НАТО. В рамках учений Украина намерена проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления НАТО.

Украинские вооруженные силы проведут военные учения «Объединенные усилия - 2020» в ответ на российские учения «Кавказ-2020» сообщил в ходе часа вопросов к правительству в парламенте министр обороны Украины Андрей Таран.

Он добавил, что Киев пригласил и надеется на участие ряда военных подразделений НАТО в своих стратегических командно-штабных маневрах. В рамках учений Украина намерена проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления НАТО.

По его словам, украинские Военно-воздушные и Сухопутные силы проверят свою боеготовность, проведут боевые стрельбы зенитно-ракетными комплексами на полигонах, расположенных на юге Украины.

«Этот асимметричный ответ покажет готовность ВСУ дать достойный отпор любым попыткам со стороны России обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия», - сказал генерал.

Неделей ранее французская журналистка Кристель Неан высмеяла слова и действия киевских политиков и командующих, которые утверждают, что Россия может напасть на Украину.

В своей статье для портала AgoraVox она обратила внимание на заявление замглавы МИД страны Василия Боднара, который говорил об угрозе нападения России во время учений, а также на интервью главы ВМС Алексея Неижпапы, где он высказался о готовящейся войне между Москвой и Киевом.

Неан назвала описанные сценарии конфронтации еще более нелепыми, чем указанные причины для российской интервенции.

Журналистка отметила, что в числе причин начала конфликта высокопоставленные украинские чиновники называли попытки России вернуть водоснабжение из Украины в Крым.

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», - написала она в статье.

Неан также скептически отнеслась и к угрозам Киева ударить новыми ракетами «Нептун» по Крыму. В материале подчеркивается, что Россия обеспечена сильными противоракетными системами.

Впрочем, если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

«Я бы не ожидал этого, поскольку Украина - не член НАТО. Однако я ожидаю, что несколько стран будут очень обеспокоены», - приводит его слова ТСН.

Ходжес выразил мнение, что многие страны-члены альянса, в том числе Германия и Турция, не захотят оказывать давление на Москву, поэтому, если будет иметь место конфронтация России и Украины, физического вмешательства НАТО можно не ждать.

Несколькими днями ранее командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что украинские ВМС готовятся к полномасштабным боевым действиям c Россией.

В интервью газете «Думская» он отметил, что в конфликте ожидается много потерь среди военных и гражданского населения.

«Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают - хотя в стране седьмой год идет война», - заявил контр-адмирал.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий 12 июня написал в своем Twitter-аккаунте, что Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса.

«Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», - подчеркнул он.

Этот статус предоставляет государству «более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией».

«Как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений НАТО. Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности», - отметили в НАТО.

В то же время в альянсе пояснили, что такой статус не говорит ни о каких решениях по вопросу членства в НАТО.

Интересно также, что в четверг, 16 июля, депутат бундестага от фракции «Христианско-демократический союз Германии» Кристиан Шмидт заявил: пространство безопасности в Европе нуждается в перекройке, и Россия должна участвовать в этом процессе, вступив в НАТО.

Он напомнил, что членство России в Североатлантическом альянсе обсуждалось в 90-х годах российскими политиками, передает РИА «Новости».

«Я уже 30 лет занимаю разные политические посты. По-моему, это был мэр [Москвы Юрий] Лужков, если я не ошибаюсь, предыдущий московский мэр, он когда-то даже не исключал вступление России в НАТО. Это всерьез обсуждалось. Потом был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО. Вот это все нужно вновь обсуждать», - уверен Шмидт.

Он пояснил, что европейская архитектура безопасности нуждается в разоружении, усилении контроля вооружений и создании баланса вооруженных сил.


Рафаэль Фахрутдинов

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Страны
Афганистан
Германия
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Проекты
NATO
Военные учения
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