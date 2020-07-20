Санкции против Турции: Конгресс США обсудит сделку по С-400

В Конгресс США внесен закон о санкциях против Турции за С-400

Контракт между Москвой и Анкарой по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400 могут признать в США «существенной сделкой», что позволит ввести санкции против Турции. Соответствующий законопроект внесли в Конгресс США Абигейл Спанбергер, Майкл Маккол и Адам Кинзингер.

В Конгресс США внесен законопроект о введении санкций против Турции из-за закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400, передает РИА «Новости».

Инициаторы внесения на обсуждение документа под названием «Закон о противодействии экспорту российских вооружений» Абигейл Спанбергер, Майкл Маккол и Адам Кинзингер.

Вашингтон может признать этот контракт между Москвой и Анкарой «существенной сделкой», а значит он подпадет под закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Покупка С-400 показывает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бросает вызов Западу и хочет сделать свою страну "автономной глобальной державой", пишет Bloomberg в пятницу, 17 июля.

В этот же день руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заверил, что Турция не допустит утечки никаких конфиденциальных данных, связанных С-400.

«Россия выразила обеспокоенность по поводу [безопасности] данных об С-400, Турция обязуется защищать эту информацию», - сказал Демир.

Санкции США не нарушат контракта Москвы и Анкары - его исполнение уже началось, заверил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Обратного пути договоренностям уже не будет, несмотря ни на какие решения конгресса. Уже идет исполнение контракта», - указал сенатор.

По его словам, Эрдоган не изменит своих намерений под давлением третьих сторон. «Эрдоган парень упертый, на него вряд ли это подействует», - подчеркнул парламентарий.

Также член верхней палаты российского парламента указал на странные приоритеты американских законодателей.

«Складывается впечатление, что они там с ума уже посходили со своими санкциями. Только этим и занимаются, вместо того чтобы принимать законы», - добавил Джабаров.

Стоит отметить, что Турция продолжает участвовать в программе по американским истребителям F-35, несмотря на решение США исключить из нее Анкару за покупку С-400.

С данным утверждением в письме к главе Пентагона Марку Эсперу в начале нынешнего месяца выступили сенаторы-республиканцы Джеймс Лэнкфорд и Том Тиллис вместе со своими коллегами Джином Шахином и Крисом Ван Холленом из лагеря демократов.

«Закон, принятый Конгрессом и подписанный президентом Трампом, направил Турции четкий дипломатический сигнал о последствиях продвижения российских оборонных систем и технологий.

К сожалению, это сильное послание подрывается повторяющимися задержками по выводу Турции из цепочки поставок», - говорится в послании.

Турецкие производители до сих пор изготавливают и поставляют ключевые элементы истребителя, отмечают сенаторы, хотя срок их участия в программе должен был истечь в 2020 году.

Конгресс рассчитывал решить проблему Анкары за несколько месяцев, но последние решения минобороны затягивают этот процесс.

«Конгресс всегда понимал, что исключение Турции из цепочки поставок создаст дополнительные расходы для минобороны и налогоплательщиков. Однако это финансовое нарушение необходимо, чтобы сохранить целостность программы и подтвердить дипломатические обязательства нашей страны перед НАТО», - указывают сенаторы.

В тот же день сообщалось, что недалеко от Анкары турецкие военные начали новые испытания С-400. Они направили их с авиабазы Мюртед против американских истребителей F-16 и F-4, сообщает Fighter Jets World.

Портал отмечает, что тестирование российского оружия началось 4 июля и продлится несколько месяцев - до 26 ноября. По данным издания, турецкие власти проигнорировали предупреждение США о возможном введении санкций в случае испытаний ЗРК.

Испытания С-400 проходили в Турции и осенью прошлого года. Ракетные комплексы тогда также тестировались на американских самолетах, которые пролетали над Анкарой на различных высотах, а российские системы контролировали небо.

Военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что С-400 доказали, что могут зафиксировать стелс-истребители США.

Агентство отмечает, что ЗРК «увидели» американские истребители пятого поколения в 200 км от военной базы. Турецкие военные решили использовать эту возможность для тестирования российских комплексов на настоящих целях. Леонков предположил, что турецкие расчеты ПВО испытали радарную систему российского ЗРК.

Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, рассказывал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

ЗРС С-400 «Триумф» может поразить самолеты стратегической и тактической авиации, а также баллистические ракеты, гиперзвуковые цели и другое оружие воздушного нападения. Причем радиоэлектронное и другие виды противодействия не помешают работе российской системы.

Рафаэль Фахрутдинов