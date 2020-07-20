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Деловая газета "Взгляд"

В России отреагировали на угрозу санкций США против Турции из-за С-400

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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров.
Источник изображения: РИА Новости / Владимир Трефилов

Россия не прекратит поставлять С-400 в Турцию, этому не смогут помешать санкции США, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Обратного пути договоренностям уже не будет, несмотря ни на какие решения Конгресса [США]. Уже идет исполнение контракта", – сказал Джабаров РИА "Новости".

По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган не поддается угрозам со стороны Вашингтона.

"Эрдоган парень упертый, на него вряд ли это подействует", – пояснил сенатор.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах предложили законопроект, предполагающий санкции в отношении Турции за закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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