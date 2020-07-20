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ТАСС

Демонстрационные маневры прошли в рамках военно-морских учений "Бриз-2020" в Болгарии

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Источник изображения: Игорь Ленкина/ТАСС

В учениях задействованы 27 боевых кораблей, вспомогательных судов и катеров, а также самолеты и вертолеты

БУРГАС /Болгария/, 17 июля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Демонстрационные маневры состоялись в пятницу в рамках масштабных учений военно-морских сил Болгарии "Бриз-2020" с международным участием. Как передает корреспондент ТАСС с борта фрегата ВМС Болгарии "Горди" ("Гордый"), за маневрами наблюдал президент Болгарии Румен Радев, вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов и другие официальные лица.

В течение четырех часов были представлены действия по ликвидации пожара на судне в порту города Бургас, спасению большого числа оказавшихся за бортом людей, освобождению захваченного пиратами судна, эвакуации раненого военнослужащего с использованием вертолета. Сценарий военной части учений был не менее динамичным - боевые корабли отражали атаку воздушного противника, атаковали подводную лодку глубинными бомбами, а вертолет вел стрельбу по водной цели.

Кроме того, состоялся парад кораблей, которые участвовали в маневрах.

В основной части учений, которые проводятся в Болгарии начиная с 1993 года, были задействованы около 2,4 тыс. военнослужащих ВМС Болгарии, Бельгии, Греции, Грузии, Испании, Италии, Румынии, США, Турции и Франции, Второй постоянной военно-морской группы кораблей НАТО и Второй постоянной противоминной группы кораблей НАТО. Всего в них участвует 27 боевых кораблей, вспомогательных судов и катеров, а также самолеты и вертолеты.

"Военно-морские силы показали высокий уровень боевой готовности, он будет еще выше, когда в распоряжении ВМС появятся два новых многофункциональных корабля и завершится модернизации двух фрегатов", - сказал глава оборонного ведомства Красимир Каракачанов, подводя итоги маневров.

Командующий ВМС страны контр-адмирал Кирил Михайлов подчеркнул, что программа учений была выполнена полностью, корабли ВМС разных стран успешно выполнили поставленные задачи. "Усилия командования учений были направлены на повышение подготовки личного состава по планированию и проведению морских операций в коалиционном формате, противодействию угрозам путем ведения боевых действий на море", - отметил Михайлов.

Новые корабли для ВМС Болгарии

Каракачанов также сообщил, что подготовка соглашения о строительстве двух упомянутых им многофункциональных кораблей находится на финальном этапе и уже осенью он будет подписан.

Решение о строительстве многофункциональных кораблей было одобрено Народным собранием (парламентом) Болгарии еще в 2018 году. На эти цели было выделено 984 млн левов (около 500 млн евро).

По мнению командования ВМС, введение в строй новых кораблей позволит вывести из эксплуатации несколько устаревших кораблей еще советской постройки.

В болгарских ВМС также активно обсуждается возможность приобретения подводной лодки уже бывшей в употреблении у одной из стран - партнеров по НАТО.

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