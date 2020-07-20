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Известия.ru

Глава Пентагона запретил вывешивать флаг конфедератов на военных объектах

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Suzi Altman

Глава Пентагона Марк Эспер подписал меморандум о демонстрации флагов на военных объектах, где в числе разрешенных отсутствует флаг конфедератов. Об этом он сообщил 17 июля в Twitter.

«Сегодня я издал меморандум о демонстрации флагов на объектах. С этими изменениями мы еще больше повысим боевой дух, сплоченность и готовность наших сил для защиты нашей великой нации», — написал он.

В документе приводится список разрешенных к вывешиванию на военных объектах или их территории флагов, в нем отсутствует упоминание флага Конфедерации.

При этом подчеркивается, что замена не вошедших в список разрешенных на военных объектах допускается к демонстрации в музейных экспозициях, на могилах, монументах, а также в иных случаях, в которых это «не может не рассматриваться как поддержка флага со стороны министерства обороны».

Ранее о запрете флага заявили флот и морская пехота США.

Споры о целесообразности сохранения символики конфедератов разгорелись в США на фоне смерти при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

В частности, 20 июня демонстранты снесли статую генерала армии Конфедерации Альберта Пайка в столице Северной Каролины Роли. Неделей ранее сообщалось о снятии митингующими бюста рабовладельца Джона Макдоно в Новом Орлеане, штат Луизиана.

10 июня митингующие в Ричмонде обрушили памятник Христофору Колумбу, левые активисты обвиняли первооткрывателя материка в геноциде коренного населения Америки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что демонстрация флага, под которым солдаты Конфедерации в годы Гражданской войны в США (1861–1865) сражались за сохранение рабства, — это вопрос свободы слова. Он отметил, что знает людей, «которые любят флаг конфедератов, и они не думают при этом о рабстве».

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