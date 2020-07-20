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Военно-промышленный курьер

Илона Маска смущает российский двигатель

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Источник изображения: vpk-news.ru

24 мая 2020 года исполнилось двадцать лет со дня пуска американской ракеты-носителя «Атлас» с российским двигателям РД-180. В США недавно прошли огневые испытания похожего двигателя, но впереди еще множество исследований и испытаний и не факт, что американскому BE-4 в ближайшее время удастся достичь эффективности и надежности российского аппарата.

«История РД-180 началась с создания двигателя РД-170 – самого мощного в мире советского жидкостного двигателя для ракеты-носителя «Энергия». Благодаря упорству, настойчивости и гению Валентина Петровича Глушко в 1970-е годы был создан аппарат, который дал возможность работать создателям двигателей в будущем», - отметил Игорь Арбузов, генеральный директор АО «НПО Энергомаш».

Корреспондент журнала «ВКС» связалась с Илоном Маском и выяснила, что знаменитый инженер думает об РД - 180.

Подробности в журнале «Воздушно -космическая сфера».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
BE-4
РД-170
РД-180
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
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Энергохлам
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