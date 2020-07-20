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РИА Новости

Шойгу провел переговоры с главой минобороны Израиля

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его израильский коллега Беньямин Ганц обсудили по телефону перспективы военного сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Минобороны России.

Телефонные переговоры министров состоялись 17 июля.

"Стороны обсудили актуальные вопросы и возможные перспективы двустороннего военного сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке. Переговоры подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие российско-израильского сотрудничества в военной сфере", - говорится в сообщении.

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