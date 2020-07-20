Шойгу провел переговоры с главой минобороны Израиля

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его израильский коллега Беньямин Ганц обсудили по телефону перспективы военного сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Минобороны России.

Телефонные переговоры министров состоялись 17 июля.

"Стороны обсудили актуальные вопросы и возможные перспективы двустороннего военного сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке. Переговоры подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие российско-израильского сотрудничества в военной сфере", - говорится в сообщении.