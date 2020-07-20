Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина.

Ранее глава государства объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.

В рамках проверки планируется оценить боеспособность соединений, их готовность обеспечить безопасность на юго-западе России, а также уровень подготовки к запланированным на сентябрь учениям "Кавказ-2020".

Для выполнения поставленных задач генштаб сформирует рабочие группы.

Как заявили министр обороны Сергей Шойгу, всего в мероприятиях примут участие более 149 тысяч солдат и офицеров, а также около 27 тысяч единиц военной техники.