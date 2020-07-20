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РИА Новости

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина.

Ранее глава государства объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.

В рамках проверки планируется оценить боеспособность соединений, их готовность обеспечить безопасность на юго-западе России, а также уровень подготовки к запланированным на сентябрь учениям "Кавказ-2020".

Для выполнения поставленных задач генштаб сформирует рабочие группы.

Как заявили министр обороны Сергей Шойгу, всего в мероприятиях примут участие более 149 тысяч солдат и офицеров, а также около 27 тысяч единиц военной техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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