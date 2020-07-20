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WarSpot

США вооружились «почти авианосцем»

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Американский военно-морской флот принял на вооружение новый десантный корабль 7). Вчера, 16 июля, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что новый десантный корабль типа Аmeriса вошёл в состав американского флота.

Tripoli был заложен в июне 2014 года и является вторым кораблём типа Аmeriса (головной корабль USS Аmeriса LHA 6 был принят на вооружение в октябре 2014 года). Всего на вооружение американских ВМС планируется принять 12 таких кораблей.

Корабль Tripoli (LHA 7)

Источник изображения: navyrecognition.com

По своему водоизмещению (45 700 т) десантные корабли типа Аmeriса сравнимы с лёгкими авианосцами. Кроме того, эти корабли оснащены длинной лётной палубой (257 м) и могут нести истребители с коротким разбегом и вертикальной посадкой (F-35B). Командование Корпуса морской пехоты США предлагает Минобороны официально переквалифицировать эти корабли в лёгкие авианосцы, но пока они официально считаются универсальными десантными кораблями.

Десантные корабли типа Аmeriса планируется оснащать затапливаемой палубой, в которых смогут находиться десантные катера и амфибийные бронетранспортёры. При этом первые два корабля (USS Аmeriса и USS Tripoli) строятся по изменённому проекту и не имеют затапливаемой палубы. Вместо неё на каждом из этих кораблей оборудованы дополнительные ангарные помещения и мастерские.

Длина Tripoli составляет более 257 м, водоизмещение — 45 700 т. Экипаж корабля насчитывает свыше 1000 человек, ещё порядка 2000 десантников могут разместиться в его внутренних отсеках. Базовое авиакрыло корабля состоит из 12 конвертопланов -22, 6 истребителей F-35B, 4 вертолётов -1Z, 4 вертолётов ΜΗ-53, а также 3 вертолётов UΗ-1. При использовании USS Tripoli в качестве лёгкого авианосца его авиакрыло будет состоять из 22 истребителей F-35B.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35B
Проекты
USS America
Авианосец
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