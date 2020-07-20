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Российская газета

Норвежский самолет-разведчик сопроводили российские истребители

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Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

Самолет-разведчик ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем сопроводили истребители ВВС и ПВО Северного флота.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, пишет ТАСС. Военные летчики Северного флота сопроводили норвежский самолет. Российских границ он не нарушал.

Между тем, в пресс-службе Северного флота в пятницу заявили, что силы и войска привлечены к внезапной проверке боеготовности, которая началась сегодня в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ. Как отметил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, в период проверки органы военного управления СФ спланируют и осуществят подготовку учений и занятий.

В них будут участвовать все видовые составляющие Северного флота, начиная от сухопутных, береговых войск и заканчивая корабельными, а также авиация Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны.


Светлана Цыганкова

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