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Российская газета

Завершились испытания макета радара для беспилотников

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Источник изображения: rg.ru

Успешно завершены испытания макета бортового локатора Х-диапазона экспериментального испытательного комплекса "ЭЛИК".

Как стало известно, специалистами Радиотехнического института (РТИ) имени академика А.Л. Минца разработан, создан и успешно завершил испытания в Х-диапазоне локатор экспериментального летно-испытательного комплекса "ЭЛИК", включающего комплексный имитационно-моделирующий стенд (КИМС) и летно-испытательную базу.

Цель испытаний - отработка бортового локатора для малых беспилотников Х-диапазона. Суть эксперимента заключалась, во-первых, в проведении наземных испытаний - это оценка уровня фона подстилающей поверхности и внутреннего шума локатора, отработка по вышкам, находящимся на аэродроме. Во-вторых, были проведены летные испытания на самолете Sky Arrow, на котором и был установлен локатор Х-диапазона.

"В нашем эксперименте мы провели 6 сеансов облета. Перед облетом мы установили на местности эталонные уголковые отражатели для оценки разрешения, и шар с эталонной поверхностью для оценки потенциала локатора. Первая оценка результатов испытаний (экспресс-обработка) - полеты прошли удачно, запись произведена, радиолокационное изображение получено. В настоящее время мы приступили к экспертной оценке и оценке характеристик локатора", - отметил главный конструктор Владимир Евдокимов. Его слова приводит пресс-служба РТИ, которая и сообщила о новости.

Одной из актуальных задач, которую будет решать "ЭЛИК", является контроль ледовой обстановки и обеспечения безопасности мореплавания по Северному морскому пути.


Сергей Птичкин

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