Оригинал взят у коллеги dambiev в Про первую китайскую миссию по исследованию Марса

Ракету-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход - 5"), которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса первый китайский зонд, доставили на стартовую площадку космодрома Вэньчан на острове Хайнань, сообщила пресс-служба Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

"Планируется, что в период со второй половины июля и до первой половины августа будет осуществлен запуск первой китайской миссии по исследованию Марса "Тяньвэнь-1", - говорится в релизе.

Ранее на космодром привезли зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1". По данным китайских СМИ, запуск может состояться уже 23 июля 2020 года. По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты. В случае успеха он направит полученные данные на Землю в 2021 году. В апреле Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). Она включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы. Главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.