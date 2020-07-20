The National Interest (США): Россия играет по-крупному, строит больше боевых кораблей и подводных лодок

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-Морского Флота РФ 23 апреля 2019.

На этой неделе российские верфи проведут единый день закладки новых кораблей и подводных лодок в рамках программы, направленной на модернизацию военно-морского флота. Американский The National Interest рассказывает, какие суда скоро появятся на вооружении России.

"16 июля российские кораблестроители проведут закладку двух фрегатов модернизированного Проекта 22350, двух многоцелевых атомных подводных лодок Проекта 885М "Ясень-М", а также - впервые в истории Военно-морского флота России - двух многоцелевых десантных вертолетоносцев Проекта 23900", - сообщил во вторник государственному агентству ТАСС источник в российской оборонной промышленности.

Отдел печати "Северной верфи" отказался прокомментировать полученную от этого источника информацию.

Оба фрегата модернизированного Проекта 22350 будут построены на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, которая входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. Государственные средства массовой информации также объявили о том, что эти два корабля, судя по всему, получат названия "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" - в честь двух известных офицеров советского Военно-морского флота.

В настоящее время на "Северной верфи" на разной стадии строительства находятся четыре фрегата Проекта 22350 и модернизированного Проекта 22350. Среди них фрегат "Адмирал Касатонов", названный в честь советского морского офицера, который командовал Балтийским флотом, Черноморским флотом и Северным флотом, а затем стал заместителем командующего советском военно-морским флотом. Этот корабль был заложен в конце 2009 года, спущен на воду в 2014 году, а в настоящее время проходит испытания в открытом море и готовится войти в состав Военно-морского флота России.

Закладка новых боевых кораблей с целью укрепления российского флота боевых кораблей дальней морской зоны происходит всего через несколько месяцев после того, как российское Министерство обороны остановило работы по строительству атомного крейсера Проекта 23560, а также фрегата Проекта 22350М. Фрегат Проекта 22350М является дальнейшей разработкой Проекта 22350. Эти корабли примерно в два раза меньше американских эсминцев класса "Арли Берк" (Arleigh Burke), однако лишь немного уступают им по вооружению.

Строительство новых подводных лодок

В дополнение к двум новым фрегатам на верфях "Севмаша" в Северодвинске (это предприятие тоже входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) были заложены две многоцелевые атомные подводные лодки Проекта 885М "Ясень-М". Контракт на их строительство был подписан прошлым летом на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

"Ясень-М" - это модернизированный вариант подводной лодки, призванный учесть 16-летний разрыв со времени строительства первой подводной лодки класса "Ясень" и теми подводными лодками, которые в настоящее время находятся на этапе строительства. Судя по всему, подводные лодки класса "Ясень-М" по своим характеристикам соответствуют возможностям быстроходных ударных субмарин класса "Вирджиния".

Новые десантные вертолетоносцы

Также сообщается о закладке на судостроительном заводе "Залив" в городе Керчь двух десантных вертолетоносцев. Первоначально торжественная церемония их закладки была намечена на 29 июня, однако была перенесена на более позднюю дату. Судя по всему, водоизмещение этих универсальных десантных кораблей Проекта 23900 составит 25 тысяч тонн, а их длинна будет равняться примерно 220 метрам. Корабли этого класса получат более 20 тяжелых вертолетов и будут способны перевозить до 900 российских морских пехотинцев.

Для России это совершенно новые корабли, поскольку десантные корабли такого класса не строились ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации. Первые детали относительно проекта 23900 появились во время визита российского президента Владимира Путина в январе нынешнего года на выставку, посвященную будущему развитию российского Военно-морского флота. Об этом сообщил журнал Naval News ранее в этом году.

Корабли Проекта 23900 будут короче десантных вертолетоносцев Военно-морских сил США класса "Америка", водоизмещение которых сравнимо с водоизмещением авианосцев класса "Мидуэй" (Midway) или даже десантных вертолетоносцев класса "Уосп" (Wasp). Эти американские корабли можно назвать легкими авианосцами, поскольку они могут иметь на своем борту такие самолеты как AV-8B Harrier II и F-35B Lighting II.

Американский десантный вертолетоносец "Боном Ричард" (Bonhomme Richard), получивший на прошлой неделе повреждения из-за пожара, является одним из восьми кораблей класса "Уосп" в составе Военно-морских сил США.

Питер Сучиу (Peter Suciu)