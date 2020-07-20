Линейка спутниковой аппаратуры Genesis "Швабе" перейдёт на новые приёмники

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Уральское предприятие холдинга "Швабе" осваивает производство нового спутникового приёмника с усовершенствованными техническими характеристиками.

"Устройство заменит ранее используемые модели. Многочастотный спутниковый приемник МР-9 принимает и обрабатывает сигналы всех глобальных навигационных спутниковых систем. Преобразованные данные позволяют получать значения пространственных координат в режиме реального времени", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс".

Устройство необходимо при проведении кадастровых и землеустроительных работ, инженерно-геодезических изысканий, создании планово-высотных обоснований, решения других задач.

Работает МР-9 на обновленном программном обеспечении, которое упрощает использование техники с целью повышения удобства пользователя. В сравнении с предыдущими моделями аппаратура стала более компактной, имеет меньший вес, обладая при этом более высокой точностью.

Производитель устройства - Уральский оптико-механический завод (УОМЗ).

По словам генерального директора УОМЗ Анатолия Слудных, "новый приёмник превосходит предыдущие модели и сопоставим с аналогами ведущих мировых производителей по вышеперечисленным характеристикам".

"После запуска в производство на него постепенно перейдет вся линейка спутникового геодезического оборудования Genesis. В настоящее время новое устройство проходит сертификацию", - сказал Слудных, которого цитирует пресс-служба.