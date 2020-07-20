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ТАСС

Внезапная проверка войск округов и флотов завершится 21 июля

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(c) Пресс-служба Южного военного округа
(c) Пресс-служба Южного военного округа.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Войска примут участие в более чем в 50 учениях различного уровня и масштаба, которые пройдут на 35 сухопутных и 17 морских полигонах в акватории Черного и Каспийского морей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ) продлится до 21 июля. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Минобороны России.

"Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 года", - отметили в военном ведомстве.

Войска, которые задействованы в проверке, примут участие более чем в 50 учениях различного уровня и масштаба. Они будут проходить на 35 полигонах, участках местности, а также 17 морских полигонах в акватории Черного и Каспийского морей. Для этого привлекаемые к проверке воинские части и подразделения со штатной техникой и вооружением совершат марши в районы сосредоточения. "Корабельные группировки совершат выходы в назначенные районы, авиационные соединения проведут передислокацию на оперативные аэродромы", - уточнили в Минобороны России.

Как подчеркнули в военном ведомстве, основной целью внезапной проверки является оценка способности органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе страны, где сохраняются угрозы террористического характера, и степени подготовленности войск и сил к участию в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020".

Во время проверки, добавили в Минобороны, планируется отработать учебные задачи, связанные с локализацией кризисных ситуаций различного характера, связанных с действиями условных бандформирований, проведением террористических актов с захватом заложников, летательных аппаратов, объектов на аэродромах и в пунктах базирования Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также обострением санитарно-эпидемической, радиационной, химической обстановки.

Ранее в военном ведомстве сообщали, что в проверке задействованы около 150 тыс. военных, более 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

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