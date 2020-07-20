Российские истребители сопроводили самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Отмечается, что граница России не была нарушена

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Истребительная авиация Северного флота сопроводила разведывательный самолет Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Как уточнили в Центре, 17 июля 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства обнаружен разведывательный самолет Orion ВВС Норвегии. "Силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено его сопровождение", - подчеркнули в НЦУО.

Нарушения границы РФ допущено не было.

14 июля российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря обнаружили воздушную цель, которая летела в направлении государственной границы России - самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии. Для идентификации и сопровождения также была задействована истребительная авиация Северного флота.