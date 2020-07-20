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Военное обозрение

Минобороны Украины: ВСУ отлично обеспечены боеприпасами

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Источник изображения: topwar.ru

ВСУ не испытывают дефицита в боеприпасах. Минобороны Украины проводит постоянную работу по обеспечению ими военных и созданию необходимых запасов. Об этом сообщает Департамент стратегических коммуникаций Министерства обороны Украины.

Вопросы к главному военному ведомству Украины возникли в связи с чередой пожаров на крупных арсеналах страны. Напомним, что всякий раз в ведомстве заявляли "о российском следе" вплоть до "жужжания неизвестного беспилотника в воздухе близ военных складов".

Как говорится в сообщении, в этом месяце активно приобретаются 152-миллиметровые снаряды. Также ведется преддоговорная работа, касающаяся поставок в войска мин калибра 82 и 120 мм, а также выстрелов калибра 152 мм. Речь идет не только об отечественных поставщиках, но и о зарубежных.

Кроме того, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ГК «Укроборонпром» и Министерство обороны Украины совместно организуют замкнутый цикл производства боеприпасов и их элементов предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках Госпрограммы создания и освоения производства боеприпасов и продуктов спецхимии.

На протяжении 2017-2019 годов уже ВСУ приняли на вооружение около 10 типов боеприпасов. Еще 9 видов находятся в разработке.

ВСУ отлично обеспечены боеприпасами различного калибра,

- подводит итог ведомство.

Стоит отметить, что не так давно украинский журналист Юрий Бутусов сообщил о катастрофической нехватке в воинских частях, дислоцированных на Донбассе, мин калибра 120 миллиметров. Интересно, куда они расходуются, если их использование запрещено Минскими договоренностями?..

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Страны
Россия
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
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