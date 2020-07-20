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Интерфакс-АВН

Самолет ВМС США провел новую разведку вблизи российских баз в Сирии

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Американский самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A Poseidon

Лондон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в пятницу совершил очередной разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более полутора часов летал вблизи Сирии. В районе российских баз в Тартусе и Хмеймиме он приближался к сирийскому побережью на расстояние примерно 30-45 км соответственно.

Самолет курсировал на высоте 8,5 тыс. метров над международными водами Средиземного моря.

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Страны
Италия
Россия
Сирия
США
Продукция
P-8 Poseidon
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