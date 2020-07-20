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Известия.ru

В Минобороны назвали дату окончания внезапной проверки войск

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Внезапная проверка Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов продлится пять дней и закончится 21 июля. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в Минобороны России.

«Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 года», — сообщили в ведомстве.

Проверка началась ранее, в пятницу. Соответствующее распоряжение дал президент страны Владимир Путин. По итогам мероприятия будет дана оценка способности вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе страны.

Всего в рамках проверки пройдет более 50 боевых учений, в которых примут участие порядка 150 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов. Маневры будут отрабатываться на 52 полигонах на земле и воде.

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь поручил обеспечить строгое соблюдение правил безопасности, сохранность оружия и государственной собственности.

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