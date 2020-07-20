Специалисты инженерных войск общевойсковой армии ЗВО приступили к обучению на роботизированном комплексе "Уран-6"

ЦАМТО, 17 июля. Специалисты инженерных войск общевойсковой армии Западного военного округа приступили к обучению на роботизированном комплексе "Уран-6" на межведомственном учебном центре в Московской области.

Военные инженеры опробуют новый комплекс на различных видах инженерных боеприпасов, а также для проделывания проходов на участках сплошного минирования.

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" состоит на вооружении инженерных частей Западного военного округа. Он представляет собой бойковый минный трал, который управляется дистанционно на удалении до одной тысячи метров и выдерживает подрывы до 60 кг в тротиловом эквиваленте. Возможность удаленной работы значительно повышает безопасность оператора и позволяет решать задачи разминирования с минимальным риском для жизни.

Новый роботизированный комплекс поступил на вооружение инженерных войск в общевойсковой армии Западного военного округа в июле этого года и впервые будет применен в ходе подготовки к зимнему периоду обучения на военных полигонах в Воронежской и Белгородской областях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.