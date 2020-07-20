Войти
ЦАМТО

Специалисты инженерных войск общевойсковой армии ЗВО приступили к обучению на роботизированном комплексе "Уран-6"

155
0
0
Аэромобильный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6"
Аэромобильный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 17 июля. Специалисты инженерных войск общевойсковой армии Западного военного округа приступили к обучению на роботизированном комплексе "Уран-6" на межведомственном учебном центре в Московской области.

Военные инженеры опробуют новый комплекс на различных видах инженерных боеприпасов, а также для проделывания проходов на участках сплошного минирования.

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" состоит на вооружении инженерных частей Западного военного округа. Он представляет собой бойковый минный трал, который управляется дистанционно на удалении до одной тысячи метров и выдерживает подрывы до 60 кг в тротиловом эквиваленте. Возможность удаленной работы значительно повышает безопасность оператора и позволяет решать задачи разминирования с минимальным риском для жизни.

Новый роботизированный комплекс поступил на вооружение инженерных войск в общевойсковой армии Западного военного округа в июле этого года и впервые будет применен в ходе подготовки к зимнему периоду обучения на военных полигонах в Воронежской и Белгородской областях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Уран-6
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
РТК
Похожие новости
22.01.2020
Шары-шпионы и машины-мутанты: самая необычная техника российской армии
22.01.2019
Экзоскелеты в помощь военным. Как новая техника облегчает работу саперов
22.01.2018
В инженерных войсках появятся "ударные" подразделения
02.10.2017
Российские саперы начали разминирование Дейр-эз-Зора
09.03.2016
Инженерно-саперную бригаду в Муроме в 2016 году пополнят роботы "Уран-6" и "Уран-14"
14.07.2014
Робот пройдет испытания в Чечне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:59
  • 6
Первый серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Олег" спустили на воду
  • 20.07 04:28
  • 39
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 20.07 03:30
  • 1
В России создали вертолетный беспилотник "Грач"
  • 20.07 02:31
  • 1
Объявленная Россией внезапная проверка войск нарушает ее обязательства по прозрачности, заявляют в НАТО
  • 20.07 02:16
  • 2
Состояние работ по утилизации атомных подводных лодок в России
  • 20.07 01:31
  • 29
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 20.07 00:17
  • 6
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"
  • 19.07 23:57
  • 12
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 19.07 23:39
  • 3
Захарова объяснила, как США используют новый статус Украины при НАТО
  • 19.07 23:29
  • 2
Президент Эстонии: «Понимаю, почему Швеция так поступила» (Die Welt, Германия)
  • 19.07 23:26
  • 11
Программа NGSW: армии США предлагают новый патрон 6,8 мм с полимерной гильзой
  • 19.07 20:19
  • 3
На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик
  • 19.07 16:21
  • 1
США после «Золотой Орды» испытали «Серого волка»
  • 19.07 15:44
  • 1
Страны ОДКБ договариваются о принципах противодействия «гибридным угрозам»
  • 19.07 15:25
  • 42
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин