Минобороны РФ приготовило Украине и НАТО пару «сюрпризов»

США вряд ли оценят появление в Крыму самолетов Ту-22М3М с гиперзвуковым оружием

Возможно, для Украины станет неожиданностью или «сюрпризом», что Министерство обороны РФ не только заявило о планах по строительству временного трубопровода для подачи воды на территорию Симферополя, но и ведет прокладку водопровода в ускоренном режиме. Свыше 300 российских военнослужащих и 140 единиц техники задействованы для строительства новой водной магистрали, которая свяжет Тайганское и Симферопольское водохранилища.

Украина находится в новом статусе партнера НАТО «без году неделю», а уже звучат заявления об «усилении возможностей вооруженных сил на юге Украины» из-за критической нехватки воды в Крыму. Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины о созыве специального заседания, связанного с возможными угрозами со стороны России из-за водообеспечения Крыма.

При этом украинские друзья по НАТО подсказывают руководству Незалежной, что продолжение блокады Крыма в вопросе водоснабжения является важным компонентом в оказании давления на Россию. А обеспечение водой полуострова связывают с «возвратом» Крыма в состав Украины. Во время онлайн-конференции экс-посол США на Украине Джон Хербст заявил: «Я, конечно, рекомендовал бы Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма». Нехватку воды в Крыму западные эксперты называют потенциальной причиной для начала военных действий.

Украина прекратила подачу пресной воды через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который на 85% обеспечивал потребности полуострова, после присоединения его к РФ. Однако отношения между Москвой и Киевом испортились раньше, и связано это было с государственным переворотом на Украине.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» сказал: «Пена рано или поздно схлынет. Но, что касается хронологии событий, то сначала произошел государственный переворот и захват власти, и именно с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными. После этого Крым вернулся в состав Российской Федерации, а не наоборот».

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что новый водовод стабилизирует ситуацию в период сложившейся засухи. «В ближайшие дни Симферополь получит первые 15 тысяч кубометров воды по новому водоводу», - написал Сергей Аксенов 14 июля в своей странице ВКонтакте.

Личный состав военных трубопроводчиков Министерства обороны разбил полевой лагерь и оперативно выполняет работы по строительству временной трубы Белогорск-Симферополь, который будет поставлять в крымскую столицу до 50 тыс. кубометров воды в сутки. В городе уже проложили два водопроводных пути и начали подачу воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе.

Еще об одном «сюрпризе» для Украины сообщил авторитетный журнал The National Interest. Издание - американское, что должно произвести более сильное впечатление на Киев, особенно в свете последних выступлений президента Украины Владимира Зеленского и командующего ВМСУ контр-адмирала Алексея Неижпапа. Контр-адмирал в интервью изданию «Думская» заявил, что поводом к войне станет Северо-Крымский канал, то есть крымская вода. По сообщениям СМИ, Алексей Неижпапа - уроженец Севастополя, до 2014 года там проживавший, сказал: «Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим». The National Interest и напоминает, что ВС России имеют мощное оружие для сдерживания противника в Черном море, в том числе российские бомбардировщики Ту-22М3М, которые после «модернизации смогут гарантированно ликвидировать любую цель». Самолеты получат на вооружение гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, в распоряжении пилота будет находиться новое оборудование радиоэлектронного подавления. Обозреватель Марк Эпископос предполагает, что появление в Крыму Ту-22М3М будет крайне неприятным «гиперзвуковым сюрпризом» для Белого дома, ведь эсминцы ВМС США периодически пытаются зайти в Черное море, сообщает NEWS.ru. Аналитики считают, что в случае возникновения конфликта между США и РФ в регионе американские военные ВМС окажутся в «смертельной ловушке».

Украине, как партнеру НАТО, рассчитывающему на помощь США в усилении своих военно-морских сил в акваториях Черного и Азовского морей, эта публикация не менее важна. Хотя член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков считает: «Заявление главкома ВМС Украины не следует воспринимать всерьез. Это риторическая провокация. Цель – поддержание высокого градуса напряженности между Украиной и Россией».

Информация имеет в большей степени внутриукраинский контекст, чтобы оправдать милитаристский курс страны, а также постараться угодить заокеанскому покровителю, считают эксперты.

Член СФ от Севастополя вице-адмирал Валерий Куликов сказал, что украинским генералам и адмиралам нужно «остудить головы», и даже не думать о том, чтобы проверять реакцию ВС России посягательством на Крым.

Ирина Дронина