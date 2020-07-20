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Военное обозрение

Британская армия заказала поставку трёх «Защитников»

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Источник изображения: janes.com

Объявленное в 2018 году Министерством обороны Великобритании перевооружение на новый ударный беспилотник Protector (англ — "защитник") наконец-то получило продолжение. Как сообщает портал defensenews.com, британское военное ведомство заключило с компанией General Atomics контракт на поставку первых трех дронов данной модели.

Согласно подписанному соглашению, на первом этапе британская армия получит три ударных беспилотника Protector и три наземных станции управления. Первый дрон будет готов уже в 2021 году, но поставлены на вооружение "Защитники" будут только в 2024 году. Обойдется все это в 80 млн. долларов. При этом уточняется, что соглашение предусматривает опцион еще на 13 беспилотников.

Под названием Protector британская армия получит беспилотники Certifiable Predator B RPA (усовершенствованная версия Predator B, он же MQ-9 Reaper), разработанные компанией General Atomics Aeronautical Systems. Изначально планируется принять на вооружение 16 дронов, которые заменят имеющиеся на вооружении 10 единиц MQ-9 Reaper (англ. — "жнец"). При этом Минобороны Великобритании рассматривает возможность увеличения заказа до двадцати "Защитников".

От базовой версии MQ-9 Reaper модель Protector отличается усиленной конструкцией, удлинённым крылом, а также повышенной защитой от внешних повреждений (столкновение с птицами, удары молний). Кроме того, новые беспилотники имеют увеличенное время полёта (с 27 до 40 часов) и оснащены девятью точками для подвески вооружения.

Кроме этого, новый беспилотник можно использовать в "гражданском" воздушном пространстве благодаря специальной системе уклонения от столкновений в воздухе, которая будет изначально устанавливаться на Protector по условиям контракта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
БТР-7
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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