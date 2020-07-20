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Военное обозрение

Первый Бе-200ЧС для Минобороны прибыл в Ейск

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Источник изображения: aviapressphoto.com

Первый самолет-амфибия Бе-200ЧС для Минобороны России 14 июля 2020 года прибыл в Ейск. Встреча самолета прошла в 190-м учебном смешанном авиационном полку на базе 859-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ России.

Самолет получил собственное имя "Александр Мамкин" в честь гражданского летчика Александра Мамкина, принимавшего участие в операции "Звездочка" по эвакуации в тыл в 1944 году воспитанников Полоцкого детского дома №1.

Как передает блог bmpd, данный Бе-200ЧС является первым, построенным по пересмотренному контракту, подписанным в 2018 году Минобороны с ОАК на поставку Морской авиации ВМФ трех самолетов Бе-200ЧС. Самолеты будут поставлены в версии "поисково-спасательные" с функцией пожаротушения. Остальные два самолета должны быть поставлены до конца 2020 года, однако это вызывает определенные сомнения.

Источник изображения: aviapressphoto.com

Первый контракт на поставку Минобороны шести самолетов-амфибий Бе-200 - двух самолетов Бе-200ЧС и четырех модифицированных самолетов Бе-200ПС (без функции пожаротушения) - был заключен в 2013 году. В 2017 договор был расторгнут по причине невозможности ТАНТК построить самолеты. В 2018 году контракт перезаключили, заказав всего три самолета Бе-200ЧС.

Источник изображения: aviapressphoto.com

Переданный Минобороны самолет Бе-200ЧС стал первым, построенным по контракту 2018 года и седьмым серийным с учетом шести Бе-200ЧС, построенных на ТАНТК в 2016-2018 годах для МЧС России.

До того, в свою очередь, было построено девять самолетов Бе-200 - два летных опытных образца на ТАНТК и семь серийных Бе-200ЧС на Иркутском авиационном заводе с 2003 по 2011 года. Шесть из них поставлены МЧС России и один - МЧС Азербайджана. Таким образом, всего построено 16 летных экземпляров Бе-200.

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