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Интерфакс-АВН

Выставка в честь 45-летия миссии "Союз"-"Аполлон" открылась Музее космонавтики в Москве

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Алексей Леонов на борту международного космического комплекса "Союз 19" — "Аполлон", 1975 год
Алексей Леонов на борту международного космического комплекса "Союз 19" — "Аполлон", 1975 год.
Источник изображения: © ТАСС

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Выставка, посвящённая 45-летию советско-американской программы "Союз"-"Аполлон" открылась в Музее космонавтики в Москве в пятницу.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев, директор пилотируемой программы NASA в России Триша Мак и советские космонавты Владимир Джанибеков , Алексей Елисеев и Александр Иванченков.

"Мы видим здесь на экспозиции тот стыковочный узел, который обеспечил стыковку первых двух кораблей. Последователи этого узла обеспечивали стыковку шаттлов с "Миром" и фактически строительство МКС. Я думаю, что, оглядываясь в прошлое и работая в настоящем, мы закладываем фундамент для продолжения совместного сотрудничества уже за пределами околоземной орбиты", - сказал Крикалев журналистам на открытии выставки.

Он также отметил важность открытия выставки в московском Музее космонавтики, так как в его постоянной экспозиции запечатлена память об историческом полёте.

"Мы отмечаем прекрасную годовщину - 45 лет с момента этого совместного полёта. Та совместная работа заложила фундамент, и сегодня на его основе мы продолжаем эту работу на борту МКС", - сказала Мак.

Среди экспонатов выставки представлены как артефакты, связанные с исторической стыковкой советского и американского кораблей в 1975 году, так и связанные с другим опытом международного космического сотрудничества. Так, например, посетители смогут ознакомиться с фотографиями с Первой мировой выставки межпланетных аппаратов и механизмов, прошедшей в Москве в 1927 году, а также плакатами и нашивками стран, участвовавших в международной программе "Интеркосмос".

Главным экспонатом, представленным публике впервые, стал памятный сувенир с фрагментом обожжённой общивки американского корабля "Аполлон", который был передан в дар музею астронавтом Томасом Стаффордом.

Выставка продлится до 6 сентября.

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