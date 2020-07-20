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Газета.ru

Внезапная проверка: по приказу Путина оценят подготовку Вооруженных сил

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Источник изображения: gazeta.ru

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. В ходе мероприятия будет дана оценка способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе России и степени подготовки к учениям «Кавказ-2020». Очередная проверка в ВС проходила в марте, но она была связана с распространением коронавируса.

В России по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, отдельных соединений центрального подчинения и Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом ведомства в Национальном центре управления обороной.

Он пояснил, что проверка организована для оценки способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где на сегодняшний день сохраняются серьезные угрозы террористического характера.

К тому же будет оценена степень подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020», запланированным на сентябрь.

Организовать проверку и контроль действий войск Шойгу поручил Генштабу ВС РФ. Для выполнения задачи должны быть сформированы рабочие группы, которые проверят привлекаемые органы военного управления, войска и силы. Заместителям министра обороны поручили обеспечить контроль выполнения задач подчиненными органами военного управления и войсками, которые привлекли к проверке по направлениям деятельности.

Подготовкой объединений, соединений и воинских частей к выполнению учебно-боевых задач будут руководить главнокомандующие видами вооруженных сил, командующий ВДВ и руководители центральных органов военного управления.

Во внезапной проверке участвуют около 150 тыс. военных, более 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

В рамках проверки предполагается провести с войсками 56 учений тактического уровня. По словам Шойгу, будут задействованы 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.

Министр обороны поручил в ходе учений и контрольных занятий предусмотреть реализацию программ боевой подготовки и слаживания. "Результаты проведенных учебных мероприятий учесть в определении оценки состояния уровня подготовки объединений, соединений, воинских частей при их допуске на стратегическое учение "Кавказ-2020", - сказал Шойгу.

В рамках подготовки к этим стратегическим командно-штабным учениям запланирован комплекс мероприятий оперативной и боевой учебы, в том числе командно-штабное учение на местности двух соединений с десантированием. Главный упор в ходе этих маневров планируется сделать на повышении уровня полевой, морской и воздушной выучки личного состава.

Министр обороны поставил задачу в ходе проверки принять все необходимые меры, чтобы сохранить здоровье военнослужащих. "На всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду", - заявил Шойгу.

В очередной раз проверка в ВС по приказу Путина проводилась в марте, но тогда она была связана с пандемией коронавируса.

Верховный главнокомандующий поручил проверить ВС страны для повышения готовности к борьбе с последствиями новой инфекции. Проверка началась 25 марта. Как отмечал глава оборонного ведомства, по плану ее должны были провести в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), подразделениях войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), инженерных войсках и отдельных организациях медицинского обеспечения.

Позже, в мае, Путин заявил, что в ближайшие годы вооруженным силам страны нужно будет увеличить интенсивность боевой учебы для повышения боеспособности.

«Предстоит повысить интенсивность боевой учебы, в том числе отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий, которые определят будущий облик армии и флота России», - сказал президент.


Лидия Мисник

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