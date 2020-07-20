ВМС Бразилии получили второй вертолет H-135

ЦАМТО, 17 июля. Командование ВМС Бразилии получило второй (из трех заказанных) легкий двухдвигательный вертолет H-135 (бразильское обозначение UH-17) в многоцелевой конфигурации.

По информации Navyrecognition.com, вертолет был передан 1-й эскадрилье многоцелевых вертолетов (HU-1), размещенной на военно-морской базе "Сан-Педру-да-Алдея", и будет использоваться для проведения операций в антарктическом регионе.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку трех легких вертолетов H-135 ВМС Бразилии заключили с компанией Airbus в феврале 2018 года. Стоимость контракта и сроки поставки машин не раскрывались. Вертолеты будут применяться для выполнения широкого спектра задач, включая поддержку специальных операций, перевозку войск и грузов, поисково-спасательные операции и медицинскую эвакуацию.

Первый заказанный вертолет бразильские ВМС получили в конце февраля 2020 года. Предполагается, что третья машина будет поставлена до конца этого года.

Два заказанных вертолета будут оснащены медицинскими комплектами. В числе другого оборудования названы грузовой гак, аварийная система обеспечения плавучести, лебедка, а также метеорологическая РЛС. Вертолеты будут применяться в рамках антарктической программы Бразилии. Контракт включает комплексный пакет клиентской поддержки и обслуживания HCare, который гарантирует высокий уровень готовности парка.

Новые вертолеты заменят имеющиеся AS-355F2 "Экюрэй-2" (в настоящее время носят обозначение Airbus Helicopters H-125 "Феннек"). Предполагается, что на текущий момент на вооружении ВМС Бразилии имеется 8 вертолетов AS-355F2. Срок их эксплуатации истекает в 2020 году.