Войти
Российская газета

Эксперт: Россия сможет перехватить "супер-пупер" ракету США при помощи С-500

177
0
0
Источник изображения: Сергей Пивоваров/РИА Новости

К тому времени, как хваленные американские ракеты, превышающие скорость звука в 17 раз и названные президентом Дональдом Трампом "супер-пупер" ракетами, поступят на вооружение США, Россия сможет их перехватывать.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко. По его словам, перехват подобных гиперзвуковых целей сможет осуществлять ЗРС пятого поколения С-500 "Прометей".

Этот универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата имеет повышенный потенциал ПРО с радиусом поражения около 600 километров. "Прометей" способен уничтожать боевые блоки гиперзвуковых ракет.

Впрочем, с подобной задачей могут справиться и уже имеющиеся у России комплексы.

"Стоящие на вооружении российские системы С-400 и комплексы Бук-М3 и Тор-М2 также в зоне своей ответственности могут эффективно поражать гиперзвуковые цели", - цитирует агентство своего собеседника.

Эксперт также оценил отставание США от России в области гиперзвукового оружия в несколько лет. В качестве примера он привел уже поступившие на вооружение российские гиперзвуковые комплексы "Кинжал" и "Циркон", в то время как американские разработки только проходят испытания.


Михаил Русин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Tор-М2
Бук-M3
Кинжал ЗРК
С-400 Триумф
С-500
Циркон-С 3М22
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Бук ЗРК
ГЗЛА
Тор ЗРК
Похожие новости
20.07.2020
Россия сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты США
25.05.2020
Выход США из договора по открытому небу усилит взаимное недоверие мировых держав
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
27.12.2018
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
10.01.2014
Силой оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:59
  • 6
Первый серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Олег" спустили на воду
  • 20.07 04:28
  • 39
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 20.07 03:30
  • 1
В России создали вертолетный беспилотник "Грач"
  • 20.07 02:31
  • 1
Объявленная Россией внезапная проверка войск нарушает ее обязательства по прозрачности, заявляют в НАТО
  • 20.07 02:16
  • 2
Состояние работ по утилизации атомных подводных лодок в России
  • 20.07 01:31
  • 29
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 20.07 00:17
  • 6
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"
  • 19.07 23:57
  • 12
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 19.07 23:39
  • 3
Захарова объяснила, как США используют новый статус Украины при НАТО
  • 19.07 23:29
  • 2
Президент Эстонии: «Понимаю, почему Швеция так поступила» (Die Welt, Германия)
  • 19.07 23:26
  • 11
Программа NGSW: армии США предлагают новый патрон 6,8 мм с полимерной гильзой
  • 19.07 20:19
  • 3
На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик
  • 19.07 16:21
  • 1
США после «Золотой Орды» испытали «Серого волка»
  • 19.07 15:44
  • 1
Страны ОДКБ договариваются о принципах противодействия «гибридным угрозам»
  • 19.07 15:25
  • 42
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин