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Российская газета

В Индонезии затонул десантный корабль

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Источник изображения: José María Casanova Colorado/Wikimedia.org

Десантный корабль ВМС Индонезии Teluk Jakarta затонул во вторник во время шторма. Экипаж из 55 человек спасен находившимися поблизости судами.

На корабле открылось несколько течей. Экипаж некоторое время боролся за живучесть, прежде чем судно ушло под воду, пишет The Jakarta Post со ссылкой на заявление ВМС страны. Высота волн в месте катастрофы достигала четырех метров, корабль лежит на глубине 90 метров.

Большой десантный корабль Teluk Jakarta был построен в ГДР по доработанному советскому проекту 775 для ВМС Восточной Германии, спущен на воду в 1979 году и до 1990-го носил имя "Eisenhüttenstadt". После объединения Германии все 12 кораблей серии были исключены из состава ВМС, как не соответствующие стандартам НАТО, и через три года проданы Индонезии за смехотворную сумму в 1,3 миллиона долларов.

За исключением Teluk Jakarta, Teluk Berau (использовался в качестве мишени, в 2012 году уничтожен противокорабельной ракетой "Яхонт") и Teluk Peleng (затонул в 2013 году в порту Джакарты после столкновения с бетонным столбом) остальные корабли проекта находятся в строю.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индонезия
Продукция
Х-61 Яхонт
Проекты
NATO
БДК 775
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