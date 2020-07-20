Войти
Военно-промышленный курьер

Boeing провел испытания перевернутым полетом

204
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Американский авиастроительный концерн Boeing провёл испытания перспективного учебного самолёта T-7A Red Hawk полётом в перевёрнутом положении.

Boeing T-7A разрабатывается в качестве военного учебного самолёта и к нему предъявляется несколько специальных требований, в том числе стабильный полёт даже при отрицательных перегрузках. Перевёрнутый полёт позволил проверить, насколько надёжно работают топливные и масляные системы самолёта Red Hawk, выдерживает ли планер и как самолёт управляется в целом.

В ходе испытаний лётчики несколько раз переворачивали самолёт, причем каждый раз перевёрнутый полёт был всё более продолжительным. Состоявшиеся проверки признаны успешными. По заявлению Boeing, к настоящему времени программа лётных испытаний T-7A завершена уже на 80 процентов. Концерн также занимается созданием тренажера Red Hawk, который планируется передать ВВС США в 2023 году.

Этот тренажер будет использоваться для подготовки первых инструкторов, которые затем будут обучать курсантов полётам на новом учебном самолёте. T-7A разрабатывается концерном Boeing совместно со шведским концерном Saab. В нём используются наработки, полученные компаниями по проектам истребителей F/A-18E/F Super Hornet и JAS-39 Gripen. Red Hawk совершил первый полет в 2016 году.

Новым самолётом военные намерены заменить устаревшие T-38 Talon, используемые сегодня для подготовки лётчиков. Принять учебный самолёт нового поколения на вооружение планируется в 2024 году. Тем временем руководство ВВС США рассматривает возможность перевода части учебно-тренировочных F-22, на которых сейчас готовят молодых пилотов, в оперативно-боевые борта для несения реальной воинской службы.

При этом планируется использовать самолёты в том виде, в котором они есть сейчас, а не дорабатывать их до последней версии. Проблемой является нехватка двигателей Pratt & Whitney F119-PW-100, поскольку имеющиеся были израсходованы из-за того, что летать на F-22 пришлось больше, чем планировали. Теперь ВВС США пытается найти баланс между закупкой и разработкой новой техники и расходами на обслуживание и модернизацию стоящих на вооружении самолётов, пишет ПМ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Швеция
Продукция
F-18
F-22
F119
Gripen NG
Super Hornet
T-38 Talon
Компании
Boeing
Pratt&Whitney
SAAB
Проекты
Военные учения
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
22.01.2014
По прогнозам, в лидерах будет F-35
11.08.2010
Невоенный Фарнборо
28.07.2010
Не за покупками
04.03.2009
Rule, Britannia! Великобритания уступает военное превосходство своей бывшей колонии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:59
  • 6
Первый серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Олег" спустили на воду
  • 20.07 04:28
  • 39
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 20.07 03:30
  • 1
В России создали вертолетный беспилотник "Грач"
  • 20.07 02:31
  • 1
Объявленная Россией внезапная проверка войск нарушает ее обязательства по прозрачности, заявляют в НАТО
  • 20.07 02:16
  • 2
Состояние работ по утилизации атомных подводных лодок в России
  • 20.07 01:31
  • 29
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 20.07 00:17
  • 6
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"
  • 19.07 23:57
  • 12
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 19.07 23:39
  • 3
Захарова объяснила, как США используют новый статус Украины при НАТО
  • 19.07 23:29
  • 2
Президент Эстонии: «Понимаю, почему Швеция так поступила» (Die Welt, Германия)
  • 19.07 23:26
  • 11
Программа NGSW: армии США предлагают новый патрон 6,8 мм с полимерной гильзой
  • 19.07 20:19
  • 3
На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик
  • 19.07 16:21
  • 1
США после «Золотой Орды» испытали «Серого волка»
  • 19.07 15:44
  • 1
Страны ОДКБ договариваются о принципах противодействия «гибридным угрозам»
  • 19.07 15:25
  • 42
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин