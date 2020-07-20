Boeing провел испытания перевернутым полетом

Американский авиастроительный концерн Boeing провёл испытания перспективного учебного самолёта T-7A Red Hawk полётом в перевёрнутом положении.

Boeing T-7A разрабатывается в качестве военного учебного самолёта и к нему предъявляется несколько специальных требований, в том числе стабильный полёт даже при отрицательных перегрузках. Перевёрнутый полёт позволил проверить, насколько надёжно работают топливные и масляные системы самолёта Red Hawk, выдерживает ли планер и как самолёт управляется в целом.

В ходе испытаний лётчики несколько раз переворачивали самолёт, причем каждый раз перевёрнутый полёт был всё более продолжительным. Состоявшиеся проверки признаны успешными. По заявлению Boeing, к настоящему времени программа лётных испытаний T-7A завершена уже на 80 процентов. Концерн также занимается созданием тренажера Red Hawk, который планируется передать ВВС США в 2023 году.

Этот тренажер будет использоваться для подготовки первых инструкторов, которые затем будут обучать курсантов полётам на новом учебном самолёте. T-7A разрабатывается концерном Boeing совместно со шведским концерном Saab. В нём используются наработки, полученные компаниями по проектам истребителей F/A-18E/F Super Hornet и JAS-39 Gripen. Red Hawk совершил первый полет в 2016 году.

Новым самолётом военные намерены заменить устаревшие T-38 Talon, используемые сегодня для подготовки лётчиков. Принять учебный самолёт нового поколения на вооружение планируется в 2024 году. Тем временем руководство ВВС США рассматривает возможность перевода части учебно-тренировочных F-22, на которых сейчас готовят молодых пилотов, в оперативно-боевые борта для несения реальной воинской службы.

При этом планируется использовать самолёты в том виде, в котором они есть сейчас, а не дорабатывать их до последней версии. Проблемой является нехватка двигателей Pratt & Whitney F119-PW-100, поскольку имеющиеся были израсходованы из-за того, что летать на F-22 пришлось больше, чем планировали. Теперь ВВС США пытается найти баланс между закупкой и разработкой новой техники и расходами на обслуживание и модернизацию стоящих на вооружении самолётов, пишет ПМ.