В Китае утверждают, что их новая вертолётная ракета является лучшей в мире

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22 июня на полигоне в Алксе, расположенном в северокитайской автономной провинции Внутренняя Монголия, прошли испытательные стрельбы новой ракетой с борта вертолета, модель которого не называется. На данный момент Народно-освободительная армия Китая применяет несколько типов ударных вертолетов, в том числе недавно модернизированные Z-10 и Z-19.

Об этом сообщает газета Global Times.

По утверждению китайских военных, новую вертолетную ракету можно считать «мировым лидером», лучшей в мире.

В газете пишут, что ракета точно попала в цель. Это ознаменовало ее первый успешный испытательный пуск.

Хотя один из тех, кто проводил испытания, заявил, что новый боеприпас занимает «лидирующие позиции во всем мире», издание Asia Times в этом сомневается. Оно отмечает, что в докладе об испытаниях не раскрывается ни назначение новой ракеты, ни ее возможности. Там нет никаких доказательств, что это оружие действительно является мировым лидером, а все выводы основаны на одном испытании. Да и делать вывод о том, что ракета "лучшая в мире" по одному испытательному пуску - слишком самонадеянно.

Китайский военный авиационный эксперт Фу Цяньшао заявил в среду газете Global Times, что для того, чтобы называться ведущей в мире, ракета класса «воздух-земля» должна иметь очень большую эффективную дальность, передовую систему наведения, обеспечивающую высокую точность, и очень мощную боеголовку, способную пробить толстую броню танка.