Украина проведёт собственные военные учения в ответ на «Кавказ–2020»

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В ответ на российские военные учения "Кавказ-2020", запланированные на сентябрь этого года, Украина проведет собственные военные командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020" с привлечением стран НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Таран.

Выступая в Верховной Раде, Таран заявил, что Министерство обороны Украины и ВСУ планирую провести стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020", которые станут ответом на планируемые российские крупномасштабные военные учения "Кавказ-2020". К учениям ВСУ планируется привлечь партнеров из НАТО, однако пока не определено, какие из стран смогут присоединиться к учениям, планы только разрабатываются.

С учетом накопления войск под предлогом подготовки учений "Кавказ-2020", Минобороны Украины и Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют в это же время - в последнюю декаду сентября - провести стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020"

- заявил Таран.

По его словам, в ходе учений планируется "проверить способность Генштаба действовать в соответствие со стандартами НАТО, а также способность организовать взаимодействие с пунктами управления Вооруженных сил НАТО. Также будет проведена проверка боевой готовности, боевые стрельбы с использованием зенитно-ракетных комплексов, военной авиации, подразделений сухопутных войск. Учения пройдут на юге Украины.

В то же время министр обороны Украины заверил депутатов Рады, что Минобороны страны "не наблюдают реальной подготовки ВС России к вооруженному нападению на Украину" в период проведения учений "Кавказ-2020".

Между тем в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты и ВДВ в рамках подготовки к учениям "Кавказ-2020", которые намечены на сентябрь этого года. В них, кроме российской армии, примут участие представители вооруженных сил шести членов ШОС и ОДКБ.