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Военное обозрение

Расчёты сирийских ПВО сбили неизвестные беспилотники над провинцией Хама

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Источник изображения: topwar.ru

Сирийские средства ПВО были приведены в повышенную боеготовность минувшей ночью с переходом на боевое применение. Средствами контроля были обнаружены беспилотные летальные аппараты неизвестной принадлежности над провинцией Хама. По последним сведениям, беспилотники приближались к позициям сирийских правительственных сил в районе Ас-Саламии.

По данным информационной службы AMN, беспилотники были сбиты с применением зенитных ракетных комплексов САА. На данный момент осуществляется идентификация беспилотных летательных аппаратов. О том, какие именно средство ПВО применялись, не сообщается.

По некоторым сведениям, беспилотники, снаряжённые взрывными устройствами, были выпущены боевиками одной из террористических группировок в провинции Идлиб. В качестве их цели мог выступать военный объект в районе упомянутой Ас-Саламии. Также высказывается предположение о том, что перед боевиками ставилась цель осуществления проверки того, насколько эффективна система ПВО САА в этом районе.

Важно отметить, что в прошлом месяце официальный Дамаск обвинил ВВС Израиля в нанесении удара по объектам в провинции Хама. Тогда в израильских СМИ были опубликованы материалы, в которых утверждалось, что воздушные удары наносились в связи с активизацией в Хаме иранских военных. Иран этих заявлений не прокомментировал.

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Израиль
Иран
Сирия
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БПЛА
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