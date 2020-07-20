Прогулка по последнему линкору

Американские линейные корабли типа «Айова» были списаны в 90-е годы и используются в качестве кораблей-музеев. USS Wisconsin (BB-64), был спущен на воду 7 декабря 1943 года и оставался в боевом резерве до марта 2006 года.

USS Wisconsin — последний линкор в мире, числившийся в резерве ВМС. Этот корабль длиной 270 м и водоизмещением 48 300 т нёс орудия 6''/50 Mark 7. Эти пушки считаются одними из лучших в мире артиллерийских орудий для линкоров. Несмотря на то что линкоры типа «Айова» за всю свою историю ни разу не участвовали в морских сражениях, они неоднократно использовались для береговых бомбардировок (максимальная дальность выстрела орудия Mark 7 — 38,7 км). Чем еще интересен последний линкор, можно посмотреть в виртуальном туре.

Виртуальный тур по кораблю USS Wisconsin (BB-64) В настройках видео доступен перевод субтитров