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WarSpot

Прогулка по последнему линкору

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Источник изображения: warspot.ru

Американские линейные корабли типа «Айова» были списаны в 90-е годы и используются в качестве кораблей-музеев. USS Wisconsin (BB-64), был спущен на воду 7 декабря 1943 года и оставался в боевом резерве до марта 2006 года.

USS Wisconsin — последний линкор в мире, числившийся в резерве ВМС. Этот корабль длиной 270 м и водоизмещением 48 300 т нёс орудия 6''/50 Mark 7. Эти пушки считаются одними из лучших в мире артиллерийских орудий для линкоров. Несмотря на то что линкоры типа «Айова» за всю свою историю ни разу не участвовали в морских сражениях, они неоднократно использовались для береговых бомбардировок (максимальная дальность выстрела орудия Mark 7 — 38,7 км). Чем еще интересен последний линкор, можно посмотреть в виртуальном туре.

Виртуальный тур по кораблю USS Wisconsin (BB-64) В настройках видео доступен перевод субтитров

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  • В новости упоминаются
Страны
США
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