ОАК представляет образовательную программу на форуме "Инженеры будущего"

ЦАМТО, 17 июля. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех) представляет на форуме "Инженеры будущего" образовательную программу для молодых специалистов в авиастроении.

IX Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего-2020" стартовал в "онлайн" режиме и является открытым для аудитории в социальных сетях – в группе "Инженеры будущего" ВКонтакте, а также на канале Союза машиностроителей России в Youtube.

ОАК традиционно принимает участие в форуме, который проводится Союзом машиностроителей России при поддержке Госкорпорации Ростех. В этом году от ОАК в форуме принимают участие порядка 140 специалистов. Команда ОАК сформирована из числа активных молодых специалистов предприятий и конструкторских бюро, входящих в контур корпорации.

"Отрадно видеть, что сейчас все больше молодых людей, определяя свой профессиональный путь, выбирают технические, инженерные специальности. В этом миссия форума и вклад его организаторов – Союза машиностроителей России – в будущее отечественной промышленности, – заявил в приветственном слове к участникам форума генеральный конструктор - заместитель генерального директора ПАО "ОАК" Сергей Коротков. – Молодые специалисты наших конструкторских бюро и предприятий являются активными участниками форума. В прошлом году команда ОАК вошла в десятку лучших в командном рейтинге среди более чем двухсот предприятий".

В рамках образовательной программы форума ОАК представляет три дистанционных курса, посвященных методам бережливого производства, управлению качеством и операционному менеджменту по авиационным программам. Содержание курсов рассмотрено профильными департаментами и рекомендовано к изучению специалистами предприятий корпорации.

В деловой программе выступит Сергей Анедченко с лекцией на тему: "Опыт цифровой трансформации мировых авиастроительных корпораций". Спикер ОАК расскажет участникам форума о том, как должна быть устроена экосистема цифрового производства на современных промышленных предприятиях, а также представит обзор основных национальных программ по развитию инновационного цифрового производства мировых индустриальных лидеров.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".