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ЦАМТО

На Севмаше внедряют лазерную технологию маркировки изделий при строительстве АПЛ

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Борей-А "Князь Пожарский"
Закладка атомной подводной лодки проекта "Борей-А" "Князь Пожарский".
Источник изображения: Анна Кошечко/РГ

ЦАМТО, 17 июля. На Севмаше внедряется современная машиносчитываемая технология нанесения маркировки на изделия при строительстве атомных подводных лодок. Она будет осуществляться с помощью лазерной гравировки.

Нанесение маркировки позволит сохранить всю информацию о комплектующих изделиях систем технического обеспечения строительства АПЛ и отследить их жизненный цикл. Проект по внедрению технологии маркировки прорабатывают специалисты проектно-конструкторского бюро Севмаша.

"Суть технологии заключается в том, чтобы идентифицировать каждое изделие поштучно, присвоить ему уникальный код, нанести на изделие и, таким образом, отследить это изделия на всех этапах жизненного цикла корабля. Эта технология позволит повысить культуру производства в плане учета и значительно сократит финансовые и временные затраты", – сообщил начальник сектора ПКБ "Севмаш" Игорь Калеминцев.

Перспективная технология позволит усовершенствовать нынешнюю систему учета изделий. В судостроительной отрасли ранее такой способ маркировки изделий не применялся. Сейчас новая технология проходит опытную апробацию. После ее успешного завершения, данная технология будет использоваться при строительстве атомных подводных лодок.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".

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