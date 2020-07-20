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ЦАМТО

Россия сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты США

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Визуализация гиперзвукового глайдера LRHW
Визуализация гиперзвукового глайдера LRHW.
Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

ЦАМТО, 17 июля. Россия будет обладать возможностью перехвата гиперзвуковых ракет США, когда они будут приняты на вооружение американской армии, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Когда Вооруженные силы США получат гиперзвуковое оружие, у нас в войска уже будет поступать зенитная ракетная система пятого поколения С-500, которая способна перехватывать различные цели, в том числе и гиперзвуковые. Более того, уже стоящие на вооружении российские системы С-400 и комплексы "Бук-М3" и "Тор-М2" также в зоне своей ответственности могут эффективно поражать гиперзвуковые цели", – сказал И.Коротченко.

Говоря об отрыве России от США в сфере гиперзвуковых технологий, директор ЦАМТО отметил, что речь идет о нескольких годах. Собеседник агентства напомнил, что пока американские гиперзвуковые ракеты проходят летные испытания, на вооружении ВС РФ уже стоит несколько серийных образцов, в том числе комплекс авиационного базирования "Кинжал" и морская гиперзвуковая ракета "Циркон".

Ранее в Пентагоне признали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия. Российские эксперты оценивали такое отставание примерно в пять лет, отмечает агентство.

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