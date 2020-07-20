Россия сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты США

ЦАМТО, 17 июля. Россия будет обладать возможностью перехвата гиперзвуковых ракет США, когда они будут приняты на вооружение американской армии, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Когда Вооруженные силы США получат гиперзвуковое оружие, у нас в войска уже будет поступать зенитная ракетная система пятого поколения С-500, которая способна перехватывать различные цели, в том числе и гиперзвуковые. Более того, уже стоящие на вооружении российские системы С-400 и комплексы "Бук-М3" и "Тор-М2" также в зоне своей ответственности могут эффективно поражать гиперзвуковые цели", – сказал И.Коротченко.

Говоря об отрыве России от США в сфере гиперзвуковых технологий, директор ЦАМТО отметил, что речь идет о нескольких годах. Собеседник агентства напомнил, что пока американские гиперзвуковые ракеты проходят летные испытания, на вооружении ВС РФ уже стоит несколько серийных образцов, в том числе комплекс авиационного базирования "Кинжал" и морская гиперзвуковая ракета "Циркон".

Ранее в Пентагоне признали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия. Российские эксперты оценивали такое отставание примерно в пять лет, отмечает агентство.