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Российская газета

Войска Южного и Западного военных округов подняты по тревоге

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Источник изображения: Минобороны РФ

В войсках Западного и Южного военных округов началась внезапная проверка боеготовности. По тревоге также подняты отдельные соединения центрального подчинения, части ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.

Решение о проверке, как сообщает РИА Новости, принято президентом России Владимиром Путиным. Как уточнил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, по тревоге подняты более 149 тысяч человек. В маневрах задействованы 26,8 тысячи единиц боевой техники, 414 летательных аппаратов и 106 морских судов. Запланировано 56 учений тактического уровня. Они пройдут на 35 сухопутных полигонах и 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.

В сообщении также отмечается, что проверка войск Южного и Западного военных округов проводится в рамках подготовки к учению "Кавказ-2020" и для оценки способности вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе России.

Напомним, что стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут в сентябре. Одним из центров активности станет полигон Прудбой в Волгоградской области.


Николай Грищенко

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