Войти
Российская газета

Опубликовано видео учебных воздушных боев между F-18D и Су-30МКМ

222
0
0

В интернете появилось видео учебных воздушных боев, сделанное участвовавшим в них американским пилотом. Противостояние в небе разыграли F-18D Hornet и Су-30МКМ ВВС Малайзии.

Видео выложено на YouTube-канале The Ready Room. Описание учений опубликовано в блоге diana_mihailova.

Самолеты в небе действовали один на один. На видео показаны три воздушных боя, которые прошли в один день. В этот раз удача была на стороне F-18, но автор видео отмечает, что этот ролик не должен никого вводить в заблуждение, поскольку на самом деле во время других учений его "сбивал" Су-30.

Американский пилот также подчеркивает, что противостояние с Су-30МКМ оказалось самым жестоким. Его можно было сравнить только с учебным воздушным боем против F-22. Так, например, Су-30 использовал разворот на 90 градусов с помощью отклоняемого вектора тяги своих двигателей. По словам американца, этот маневр особенно его впечатлил.

Автор видео описал оба самолета и их особенности. Американский пилот также рассказал о маневрах и тактических приемах, которые не удалось зафиксировать с помощью статичной видеокамеры.


Михаил Русин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
США
Продукция
F-18
F-22
Су-30
Су-30МК
Проекты
Военные учения
ИТ
Похожие новости
05.09.2016
Су-30 начинает и выигрывает
22.04.2016
Ростех: принципиальные решения по продаже Су-35 Индонезии приняты
14.10.2013
Поколение "5 минус"
21.06.2012
Су-30МКМ составили достойную конкуренцию американским F-15C
10.10.2008
Летать, сражаться, побеждать...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:59
  • 6
Первый серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Олег" спустили на воду
  • 20.07 04:28
  • 39
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 20.07 03:30
  • 1
В России создали вертолетный беспилотник "Грач"
  • 20.07 02:31
  • 1
Объявленная Россией внезапная проверка войск нарушает ее обязательства по прозрачности, заявляют в НАТО
  • 20.07 02:16
  • 2
Состояние работ по утилизации атомных подводных лодок в России
  • 20.07 01:31
  • 29
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 20.07 00:17
  • 6
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"
  • 19.07 23:57
  • 12
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 19.07 23:39
  • 3
Захарова объяснила, как США используют новый статус Украины при НАТО
  • 19.07 23:29
  • 2
Президент Эстонии: «Понимаю, почему Швеция так поступила» (Die Welt, Германия)
  • 19.07 23:26
  • 11
Программа NGSW: армии США предлагают новый патрон 6,8 мм с полимерной гильзой
  • 19.07 20:19
  • 3
На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик
  • 19.07 16:21
  • 1
США после «Золотой Орды» испытали «Серого волка»
  • 19.07 15:44
  • 1
Страны ОДКБ договариваются о принципах противодействия «гибридным угрозам»
  • 19.07 15:25
  • 42
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин