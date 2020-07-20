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Российская газета

В России создали вертолетный беспилотник "Грач"

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Источник изображения: iStock

Российская армия получит новый многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Грач" вертолетного типа. Его можно использовать как в качестве разведывательно-наблюдательного дрона, так и в роли грузового.

Вся информация о "Граче" представлена в материалах конкурса "Авиастроитель года", которые подготовил Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина, сообщает Defending Russia. В ближайшее время начнутся его испытания.

Беспилотник построен по классической схеме вертолета с несущим и рулевым хвостовым винтами. У него бензиновый двигатель. Весит дрон 100 килограммов. "Грач" способен доставить груз до 40 килограммов на расстояние lj 400 километров.

После проведения испытаний беспилотный летательный аппарат "Грач" поступит в войска.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АПЗ Пландина
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
20.07.2020 03:30
Уменьшить бы "Бронебойщик" на пару кг, чтоб 4 шт можно подвесить  на дальность 6км, (обещаны новосибирцами  до 11), тем более в висении можно довольно точно "Гефестнуть" сначала и далее лучом довести до цели, заранее не обнаруживая подсветку в первые 15 секунд.
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