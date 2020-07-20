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Деловая газета "Взгляд"

Путин объявил внезапную проверку войск

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Источник изображения: Павел Лисицын/РИА Новости

По решению президента Владимира Путина в России объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов", – говорится в сообщении, передает РИА "Новости".

Министр указал, что проверка войск проводится для оценки способности вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе страны и подготовки к учению "Кавказ–2020".

"В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения", – заявил он.

При этом Шойгу потребовал исключить ущерб экологии и принять все меры по сохранению здоровья военных на мероприятиях по внезапной проверке войск.

"На всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду. В ходе контрольных мероприятий необходимо принять все меры по сохранению здоровья личного состава", – сказал он.


Алина Назарова

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