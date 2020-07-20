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В США рассказали о своей супер ракете

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пентагон раскрыл подробности о гиперзвуковой ракете, которую президент США Дональд Трамп уже давно рекламирует как «супер-пупер», сообщает телеканал CNN.

«То, что он (Трамп - ИФ) имел в виду, на самом деле было недавним летным испытанием, которое мы провели в марте, во время которого скорость ракеты в 17 раз превышала скорость звука», - рассказал телеканалу высокопоставленный чиновник Минобороны США.

Американский президент в мае заявлял, что США в данный момент ведут работы над ракетой, которая будет летать в 17 раз быстрее, чем имеющиеся сейчас ракеты. «Мы называем ее «супер-пупер» ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас», - сказал Трамп в Белом доме.

По его словам, в то же время Россия располагает ракетами в 5 раз быстрее обычных, а Китай ведет разработки над ракетами, способными двигаться в 5-6 раз быстрее, чем имеющиеся модели. Не уточнив, какие именно ракеты он имеет в виду, Трамп подчеркнул, что разрабатываемая США ракета является самой быстрой в мире.

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Трамп Дональд
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