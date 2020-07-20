Китай готовится к отправке первой миссии на Марс

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Китай готовится к первой марсианской миссии. Как сообщает китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), на стартовую площадку космодрома Вэньчан на острове Хайнань доставили ракету-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход – 5").

Китай готовится отправить к красной планете первый китайский зонд "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу") для исследования Марса. Ракета-носитель "Чанчжэн-5" должна напрямую вывести его на переходную орбиту Земли и Марса.

Планируется, что в период со второй половины июля и до первой половины августа будет осуществлен запуск первой китайской миссии по исследованию Марса "Тяньвэнь-1"

- говорится в сообщении.

Зонд для исследования Марса уже доставлен на космодром. По имеющейся информации, запуск ракеты может состояться уже 23 июля. По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты. В случае успеха он направит полученные данные на Землю в 2021 году.

По планам китайских ученых, "Тяньвэнь-1" должен выйти на орбиту Марса, совершить определенное число вращений вокруг планеты, после чего совершить посадку и продолжить изучение поверхности планеты.

Как заявляется, главная цель миссии - поиск возможных признаков жизни на Марсе. Кроме этого, китайские ученые хотят понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.