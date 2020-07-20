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Военное обозрение

В Уфе открылся новый Центр по производству узлов вертолётных двигателей

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Источник изображения: topwar.ru

В Уфе открылся новый центр по производству узлов вертолетных двигателей. Как сообщает пресс-служба "Ростеха" новое производство организовано на базе Уфимского моторостроительного производственного объединения "ОДК-УМПО" - разработчике и крупнейшем производителе авиационных двигателей в России.

Новый центр включает в себя четыре производственных участка с проектной мощностью до 350 моторокомплектов в год. Предприятие ориентировано на выпуск узлов серийных и перспективных вертолетных двигателей мощностью до 5 тыс. л.с. – ВК-2500, ТВ3-117, ВК-650В, ВК-1600В для гражданских и боевых вертолетов.

Центр укомплектован станками с числовым программным управлением, высокотехнологичными обрабатывающими центрами и уникальным оборудованием для сварки и пайки. (...) установлены роботизированные комплексы для сварки деталей и узлов в контролируемой атмосфере, уникальная контрольно-испытательная установка для определения расходных характеристик двигателей (...) и другие машины

- говорится в сообщении.

Уточняется, что на производственной площадке установлено 310 единиц новейшего оборудования, в Центре сейчас работают 350 человек. Планируется, что в скором времени количество персонала будет увеличено вдвое, ведется набор и обучение будущих сотрудников предприятия в специально созданном Центре профессионального образования авиационного кластера Госкорпорации Ростех.

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Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
ТВ3-117
Компании
Ростех
УМПО
Проекты
Робот
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