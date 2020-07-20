Войти
ТАСС

Росгвардия сформировала на Северном Кавказе новое авиационное подразделение

197
0
0
Ка-226Т
Ка-226Т.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero

Современные вертолеты будут выполнять десантно-транспортные задачи и проводить воздушную разведку

ПЯТИГОРСК, 17 июля. /ТАСС/. Новое авиационное подразделение с отрядами эскадрильи в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике создано Росгвардией в Северо-Кавказском федеральном округе. Современные вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-226 и "Робинсон" Р-44 будут выполнять десантно-транспортные задачи и проводить воздушную разведку, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

"Отдельная авиационная эскадрилья специального назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации сформирована под руководством первого заместителя командующего округом генерал-лейтенанта Владимира Майстренко", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, эскадрилья предназначена для выполнения десантно-транспортных задач, ведения воздушной разведки, а также поиска, наблюдения и патрулирования в интересах территориальных управлений Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии и взаимодействующих ведомств.

Отмечается, что отряды эскадрильи базируются в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике. На вооружении отрядов стоят самые современные вертолеты, в том числе Ми-8АМТШ, Ка-226, а также "Робинсон" Р-44.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КА-226
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Росгвардия
Похожие новости
01.03.2019
Росгвардия совершенствует парк авиатехники
01.03.2018
Росгвардия разработала программу обновления своего авиапарка
30.11.2015
Производство стартера двигателя для Ми-8 могут развернуть в Уфе
13.08.2014
В России отмечается День Военно-воздушных сил
13.08.2012
На пороге второго столетия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:59
  • 6
Первый серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Олег" спустили на воду
  • 20.07 04:28
  • 39
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 20.07 03:30
  • 1
В России создали вертолетный беспилотник "Грач"
  • 20.07 02:31
  • 1
Объявленная Россией внезапная проверка войск нарушает ее обязательства по прозрачности, заявляют в НАТО
  • 20.07 02:16
  • 2
Состояние работ по утилизации атомных подводных лодок в России
  • 20.07 01:31
  • 29
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 20.07 00:17
  • 6
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"
  • 19.07 23:57
  • 12
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 19.07 23:39
  • 3
Захарова объяснила, как США используют новый статус Украины при НАТО
  • 19.07 23:29
  • 2
Президент Эстонии: «Понимаю, почему Швеция так поступила» (Die Welt, Германия)
  • 19.07 23:26
  • 11
Программа NGSW: армии США предлагают новый патрон 6,8 мм с полимерной гильзой
  • 19.07 20:19
  • 3
На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик
  • 19.07 16:21
  • 1
США после «Золотой Орды» испытали «Серого волка»
  • 19.07 15:44
  • 1
Страны ОДКБ договариваются о принципах противодействия «гибридным угрозам»
  • 19.07 15:25
  • 42
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин