Росгвардия сформировала на Северном Кавказе новое авиационное подразделение

Современные вертолеты будут выполнять десантно-транспортные задачи и проводить воздушную разведку

ПЯТИГОРСК, 17 июля. /ТАСС/. Новое авиационное подразделение с отрядами эскадрильи в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике создано Росгвардией в Северо-Кавказском федеральном округе. Современные вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-226 и "Робинсон" Р-44 будут выполнять десантно-транспортные задачи и проводить воздушную разведку, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

"Отдельная авиационная эскадрилья специального назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации сформирована под руководством первого заместителя командующего округом генерал-лейтенанта Владимира Майстренко", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, эскадрилья предназначена для выполнения десантно-транспортных задач, ведения воздушной разведки, а также поиска, наблюдения и патрулирования в интересах территориальных управлений Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии и взаимодействующих ведомств.

Отмечается, что отряды эскадрильи базируются в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике. На вооружении отрядов стоят самые современные вертолеты, в том числе Ми-8АМТШ, Ка-226, а также "Робинсон" Р-44.