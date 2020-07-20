Турция пообещала хранить в тайне данные о российской ЗРС С-400

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Турция не будет передавать другим странам данные о российской зенитной системе С-400, вся полученная информация о ЗРС будет держаться в тайне. Об этом заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир.

Россия выражала беспокойство о сохранности данных о системе С-400, и Турция пообещала ей охранять эти данные

- заявил Демир.

Таким образом в Турции отреагировали на заявление американского сенатора Джона Тьюна, предложившего разрешить возникшие противоречия между США и Турцией покупкой российских комплексов у Анкары. Тьюн внес соответствующую поправку к оборонному бюджету.

Ранее пресс-секретарь правящей турецкой партии Омер Челик подчеркнул, что для перепродажи С-400 другим странам, включая США, нет никаких юридических оснований. В свою очередь, официальный представитель ФСВТС Мария Воробьева отметила, что Турция не смогла бы передать США ЗРС С-400 без согласия России, это отражено в соглашении о покупке.

Напомним, что Россия начала поставку ЗРС С-400 Турции в июле прошлого года. Приобретение Анкарой российской зенитной системы вызвало недовольство Вашингтона, который потребовал от Турции отказаться от нее. Однако руководство республики заявило, что изначально приобретало систему для защиты страны и не собирается отказываться от нее.