Новый субкомпактный пистолет CZ P-10 M: особенности и преимущества

Источник изображения: Česká Zbrojovka

Новинка 2020 года в мире стрелкового оружия – пистолет CZ P-10 M (Micro). Компактный и легкий, он, судя по всему, завоюет популярность среди любителей подобного оружия.

CZ P-10 M – очередной продукт чешской компании Česká Zbrojovka, которая известна такими пистолетами как CZ P-10 F и CZ P-10 C. Но если CZ P-10 F – полноразмерный служебный пистолет, то CZ P-10 M отличается куда меньшими весом и размером, что не делает его менее эффективным оружием. Пистолет создан на основе той же технологии, которая использовалась и при создании CZ P-10 F и CZ P-10 C.

Его особенности – полимерная рукоять, однорядный магазин на 7 патронов. Поскольку пистолет очень тонкий, его можно гораздо легче спрятать, чем полноразмерные служебные пистолеты. Пистолет весит всего 630 г (без патронов), длина ствола – 85 мм, калибр – 9 мм. У пистолета – рамка с заменяемыми задними накладками, предвзведённый курок с перехватывателем.

Несмотря на миниатюрные размеры, пистолет сохраняет все преимущества линейки Р-10. Благодаря скрытой затворной задержке и удобному спуску Р-10 М становится незаменимым при скрытом ношении и быстром использовании.

К особенностям пистолета также относятся невыступающий дульный срез ствола, фронтальные скосы для помещения пистолета в кобуру, съемный механический прицел из регулируемых целика и мушки. У целика – квадратное прицельное окно с двумя боковыми индикаторами в виде точек.

Источник изображения: Česká Zbrojovka

Несомненным достоинством пистолета можно также назвать удобную рукоять, съемные накладки под ладонь стрелка, противоскользящую фронтальную секцию спусковой скобы со стопором, возможность автоматической блокировки ударника. Сам пистолет изготовлен из качественных материалов, обладает прочным покрытием, предохраняющим оружие от повреждений.

Обозреватель Стефан Перей считает, что новый чешский пистолет займет достойное место среди таких своих «коллег» как GLOCK 43, 43X или 48. Такой пистолет прекрасно подходит не только для выполнения оперативных заданий, при которых необходимо скрытое ношение оружия, но и для обычной самообороны рядовых граждан. Поэтому эксперты уже называют чешскую новинку настоящей находкой для любителей компактного оружия.

Относительно перспектив на рынке можно сделать прогноз, что благодаря невысокой стоимости в сочетании с неплохими характеристиками, такой пистолет получит широкое распространение в массовой продаже в тех странах, где разрешено ношение огнестрельного оружия.

Вот так, кстати, выглядит применение рассматриваемого пистолета на видео: