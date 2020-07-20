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Известия.ru

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.

«В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения», — сказал Шойгу.

Соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин. По словам министра обороны, мероприятие спланировано для оценки готовности вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе России, а также подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

Глава Минобороны подчеркнул, что во время проверки необходимо обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также не допустить нанесения ущерба государственной собственности и отрицательного воздействия на природную среду.

«В ходе контрольных мероприятий необходимо принять все меры по сохранению здоровья личного состава», — добавил Шойгу.

Командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут в сентябре. По словам Шойгу, данное событие станет важнейшим этапом в подготовке Российской армии.

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Путин Владимир
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