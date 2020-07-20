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Газета.ru

"Супер-пупер ракета": что готовит Пентагон

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Гиперзвукая ракета
Гиперзвукая ракета.
Источник изображения: gazeta.ru

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

США разрабатывают планирующий блок для маневров в атмосфере и крылатую гиперзвуковую ракету, способную разгоняться в десять раз быстрее крылатых ракет Tomahawk, сообщают СМИ со ссылкой на Пентагон. Таким образом в ведомстве прокомментировали прозвучавшее ранее заявление президента США Дональда Трампа о "супер-пупер" ракете.

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

По его словам, глава государства проявил особый интерес к этой ракете. Как сообщил представитель Пентагона, для президента проводятся брифинги по программе создания гиперзвукового оружия.

На телеканале СNN уточнили, что в рамках этой программы Соединенные Штаты разрабатывают планирующий блок, который может осуществлять маневры в атмосфере, а также крылатую гиперзвуковую ракету, способную развивать скорость, в десять раз превышающую скорость крылатых ракет Tomahawk. Источник из Пентагона уточнил, что испытания этой крылатой ракеты состоятся позднее в нынешнем году.

"По словам официального представителя, обе системы могут применяться совместно. Имеющий большую дальность планирующий блок мог бы уничтожить систему ПВО противника, а американские самолеты с гиперзвуковыми крылатыми ракетами с более близкой дистанции могли бы нанести удары по большему числу целей", - отметила телекомпания. На CNN уточнили, что эти ракеты разрабатываются в неядерном оснащении.

Вместе с тем на телеканале признали, что американские усилия существенно отстают от программ Москвы и Пекина, которые уже развернули такие системы. При этом в США такие ракеты вряд ли будут развернуты ранее 2023 года, утверждает СNN.

Американский президент несколько раз упоминал о разрабатываемой в США ракете. В очередной раз он заявил об этом на прошлой неделе в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида. Президент рассказал, что разрабатываемая Соединенными Штатами гиперзвуковая ракета «настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить».

Трамп обратил внимание, что страна потратила на воздушные силы порядка $2,5 трлн. По словам главы государства, в США самая современная военная техника в мире.

«У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может», - заявил американский президент.

Месяцем ранее Дональд Трамп сообщил о создании американскими военными разработчиками новой гиперзвуковой ракеты. Как заявил глава государства во время выступления в военной академии Уэст-Пойнт в штате Нью-Йорк, аналогов этому оружию в мире еще нет. Президент США уточнил, что эта гиперзвуковая ракета в 17 раз быстрее той, которую сейчас считают самой быстрой в мире. Но какую именно ракету он имел в виду, президент не уточнил.

«[Новая ракета] способна поразить цель на расстоянии 1 тыс. миль (1,6 тыс. км) в пределах 14 дюймов (35,5 см) от центральной точки», - рассказал Трамп.

Впервые о создании ракеты, которая по скорости будет в 17 раз превосходить все существующие аналоги, президент рассказал в середине мая на выступлении в Белом доме. Трамп охарактеризовал новую разработку как «супер-пупер» ракету, но не стал вдаваться в технические детали.

Поводом для такого заявления президента стала торжественная церемония презентации Космических сил США. Глава государства назвал появление первого за последние 72 года военного знамени «очень важным для него моментом». «Космос - наше будущее и в вопросах обороны, и по многим другим аспектам. Насколько я понимаю, мы (США) - лидер в этом вопросе», - сказал Трамп журналистам.

В феврале в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты начнут испытания гиперзвукового оружия уже в текущем году.

Глава стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард назвал 2020 год «поворотным» в разработке и развертывании нового типа вооружения.

Позже, в середине марта, в министерстве обороны Соединенных Штатов сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты C-HGB на полигоне в штате Гавайи в Тихом океане. Испытание проходило под совместным контролем ВМС и Сухопутных сил США.


Лидия Мисник

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Китай
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Продукция
BGM-109 Tomahawk
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