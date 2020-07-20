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ЦАМТО

На форуме "Армия-2020" пройдет лекция-тренинг в сфере госзакупок

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Боевая машина модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса ближнего действия "Панцирь-СМ" в экспозиции Пятого международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, 25.06.2019
Боевая машина модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса ближнего действия "Панцирь-СМ" в экспозиции Пятого международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, 25.06.2019.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 17 июля. В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020" Департамент госзакупок Минобороны РФ проведет лекцию-тренинг "Заявка на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)".

Основной целью мероприятия является раскрытие алгоритма формирования и подачи заявок на участие в конкурентной закупке, а также порядка их рассмотрения комиссией по осуществлению закупок.

Как заявили организаторы мероприятия, информация, которую планируется осветить в ходе лекции, направлена на повышение квалификации разного уровня слушателей как имеющих опыт осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, так и не имеющих подобного опыта.

На мероприятие приглашаются специалисты в области закупок, а также посетители Форума, желающие расширить кругозор и получить новые знания в области контрактной системы.

По результатам проведения тренинга его участники приобретут теоретические навыки работы на специализированной электронной площадке ООО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа", изучат процесс формирования и подачи заявок на участие в конкурентных процедурах и ознакомятся с работой комиссии по осуществлению закупок, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Форума доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума "Rusarmexpo.ru".

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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