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Минобороны Азербайджана: Армения не должна забывать, что наши ракеты долетят до Мецаморской АЭС (Haqqin, Азербайджан)

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Колонна азербайджанской военной техники движется в направлении деревни Агдам
Колонна азербайджанской военной техники движется в направлении деревни Агдам.
Источник изображения: © AP Photo, Abbas Atilay

Глава пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что современные ракетные системы, находящиеся на вооружении азербайджанской армии, позволяют с высокой точностью ударить по Мецаморской АЭС.

Армянская сторона не должна забывать о том, что самые современные ракетные системы, находящиеся на вооружении азербайджанской армии, позволяют с высокой точностью ударить по Мецаморской АЭС, что приведет к большой катастрофе для Армении. Об этом заявил глава пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, отвечая на утверждения о том, что Армения может ударить по Мингячевирскому водохранилищу.

"Рельеф местности, на которой расположено Мингячевирское водохранилище, проведенные работы по укреплению, а также имеющиеся в наличии системы противовоздушной обороны не позволят противнику ударить по нашему стратегическому объекту", - сказал он.

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Азербайджан
Армения
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