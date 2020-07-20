Минобороны Азербайджана: Армения не должна забывать, что наши ракеты долетят до Мецаморской АЭС (Haqqin, Азербайджан)

Глава пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что современные ракетные системы, находящиеся на вооружении азербайджанской армии, позволяют с высокой точностью ударить по Мецаморской АЭС.

Армянская сторона не должна забывать о том, что самые современные ракетные системы, находящиеся на вооружении азербайджанской армии, позволяют с высокой точностью ударить по Мецаморской АЭС, что приведет к большой катастрофе для Армении. Об этом заявил глава пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, отвечая на утверждения о том, что Армения может ударить по Мингячевирскому водохранилищу.

"Рельеф местности, на которой расположено Мингячевирское водохранилище, проведенные работы по укреплению, а также имеющиеся в наличии системы противовоздушной обороны не позволят противнику ударить по нашему стратегическому объекту", - сказал он.